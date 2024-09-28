Диетолог раскрыла, на какую патологию может указывать тяга к углеводам

The Sun: тяга к углеводам может указывать на синдром поликистозных яичников

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский диетолог Джоди Релф рассказала изданию The Sun, что симптомами синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) могут быть набор веса, проблемы с кожей, сложности в снижении веса, нарушения сна, эмоциональные колебания и тяга к сладостям.

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Специалист пояснила, что при СПКЯ в яичниках скапливаются незрелые яйцеклетки, из-за чего органы значительно увеличиваются. Это одно из самых частых гормональных нарушений у женщин детородного возраста. СПКЯ характеризуется отсутствием или редкостью овуляции, что затрудняет зачатие.

Джоди Релф отметила, что точные причины возникновения СПКЯ не установлены. Предполагается, что синдром развивается под влиянием генетических и экологических факторов.

Трудности с контролем веса — типичный признак СПКЯ. Врач объяснила, что у некоторых пациенток с этим синдромом развивается инсулинорезистентность. При снижении чувствительности к инсулину глюкоза не может попасть в клетки, что приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. Исследования показали связь между высоким уровнем инсулина и избытком жира, особенно в области живота. Повышенный инсулин может вызывать сильное желание употреблять углеводы, усталость и проблемы со сном.

Кожные высыпания при СПКЯ связаны с повышенным уровнем андрогенов, которые усиливают выработку кожного сала. Избыток себума закупоривает поры, что приводит к появлению акне.

Диетолог добавила, что у женщин с СПКЯ риск развития депрессивных симптомов в три раза выше, чем у здоровых. Также пациентки с этим синдромом чаще страдают от перепадов настроения.

Уточнения

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ, известный также как синдром Штейна—Левенталя) — полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов), поджелудочной железы (гиперсекреция инсулина), коры надпочечников (гиперсекреция надпочечниковых андрогенов), гипоталамуса и гипофиза.



Яи́чники (лат ovarium)— парные женские половые железы, расположенные в полости малого таза.

