Эндокринолог раскрыла способы избежать переедания в холодное время года

Эндокринолог: от переедания спасёт отказ от обеда на ходу

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Екатерина Сахнова поделилась способами, которые помогут не переедать в холодное время года. В интервью с Life она рассказала, как избежать излишнего потребления пищи.

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По словам эксперта, в холодную погоду организм начинает тратить больше энергии на поддержание тепла, что усиливает аппетит и может привести к накоплению жировой ткани, необходимой для терморегуляции. Чтобы сохранить здоровый аппетит, Сахнова рекомендует сбалансировать рацион: 45-55% углеводов, 20-35% жиров и 10-35% белков. Осенью стоит увеличить потребление овощей и фруктов, а также отказаться от газированных напитков, алкоголя и сладостей.

Кроме того, эндокринолог подчеркнула, что для контроля аппетита важно избегать обедов "на ходу" или перед телевизором — тщательное пережёвывание и осознанный подход к приёму пищи способствуют предотвращению переедания. Вредные продукты лучше заменить полезными: вместо газировки и пакетированных соков — пить домашние компоты или лимонады, а для перекусов — готовить сэндвичи из хлебцев с овощами и нежирным мясом.

Если после полноценного приёма пищи не наступает чувство насыщения, это может быть сигналом к необходимости обращения к врачу, как подытожила Екатерина Сахнова.

Уточнения

Терморегуля́ция — способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.

