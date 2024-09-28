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Эндокринолог раскрыла способы избежать переедания в холодное время года

Эндокринолог: от переедания спасёт отказ от обеда на ходу
1:25
Здоровье

Эндокринолог Екатерина Сахнова поделилась способами, которые помогут не переедать в холодное время года. В интервью с Life она рассказала, как избежать излишнего потребления пищи.

Эндокринолог: от переедания спасёт отказ от обеда на ходу
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

По словам эксперта, в холодную погоду организм начинает тратить больше энергии на поддержание тепла, что усиливает аппетит и может привести к накоплению жировой ткани, необходимой для терморегуляции. Чтобы сохранить здоровый аппетит, Сахнова рекомендует сбалансировать рацион: 45-55% углеводов, 20-35% жиров и 10-35% белков. Осенью стоит увеличить потребление овощей и фруктов, а также отказаться от газированных напитков, алкоголя и сладостей.

Кроме того, эндокринолог подчеркнула, что для контроля аппетита важно избегать обедов "на ходу" или перед телевизором — тщательное пережёвывание и осознанный подход к приёму пищи способствуют предотвращению переедания. Вредные продукты лучше заменить полезными: вместо газировки и пакетированных соков — пить домашние компоты или лимонады, а для перекусов — готовить сэндвичи из хлебцев с овощами и нежирным мясом.

Если после полноценного приёма пищи не наступает чувство насыщения, это может быть сигналом к необходимости обращения к врачу, как подытожила Екатерина Сахнова.

Уточнения

Терморегуля́ция — способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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