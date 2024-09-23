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Педиатр раскрыл, как защитить ребёнка от простуды в школе

Педиатр: дети очень восприимчивы к сезонным заболеваниям
1:47
Здоровье

Дети весьма восприимчивы к инфекционным сезонным заболеваниям, что приводит к их быстрому распространению в учебных заведениях. Врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как защитить ребёнка от простуды, подхваченной в школе.

Педиатр: дети очень восприимчивы к сезонным заболеваниям
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, CC BY-SA 2.0

Он подчеркнул важность обучения ребёнка мыть руки с мылом, особенно после контакта с другими людьми, перед едой и после посещения туалета.

"Необходимо носить с собой антисептические средства для рук и использовать их, когда нет доступа к мылу и воде. Научите ребёнка не трогать лицо, особенно глаза, нос и рот, чтобы избежать заражения. Рекомендуйте держаться на расстоянии от больных детей и избегать близкого контакта с ними", — объяснил врач.

Кроме того, стоит научить ребёнка прикрывать рот и нос локтем или одноразовым платком, чтобы предотвратить распространение вирусов, как отметил врач.

По словам специалиста, необходимо обеспечить ребёнка сбалансированным питанием, достаточным количеством витаминов и минералов, а также регулярными физическими упражнениями. Важно следить за календарем прививок и своевременно вакцинировать ребёнка против гриппа. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в классе, особенно тех, к которым часто прикасаются, также играют большую роль, как отметил Рамил Шахвеледов.

Классы, по мнению педиатра, должны регулярно проветриваться, чтобы поддерживать свежий воздух. По возможности необходимо избегать контактов с людьми, у которых имеются симптомы ОРВИ или гриппа. Следуя этим рекомендациям, можно снизить риск заражения ребенка ОРВИ и гриппом в осенний период.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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