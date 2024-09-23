Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красноярском крае после семейного ужина умерли четверо детей
Чёрный, белый или серый: как выбрать полезный хлеб
Как купание в городских водоёмах может повлиять на здоровье собак
Откройте секреты здоровья зубов с помощью простых природных средств
Frontiers in Marine Science: источник странных шумов в океане
Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Педиатр: дети очень восприимчивы к сезонным заболеваниям
Главу турфирмы "Лайф-тревел" обвинили в мошенничестве
Учёный Решетун: при неправильном выборе матраса можно проснуться с уже больной спиной

Эндокринолог составила для россиян осенне-зимний рацион питания

Эндокринолог: осенью и зимой важно есть больше жирной рыбы и тыквы
1:32
Здоровье

В осенне-зимний период россиянам особенно не хватает витаминов A, E, K, D и группы B, считает врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская. Она отметила, что в эти сезоны рацион стоит разнообразить продуктами, которые помогут восполнить дефицит полезных микроэлементов, как сообщает Газета. Ru.

Эндокринолог: осенью и зимой важно есть больше жирной рыбы и тыквы
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Например, витаминами группы B богаты хлеб из муки грубого помола, цельнозерновая мука, паста из твердых сортов пшеницы и бурый рис. Жирная морская рыба и растительные масла содержат много витамина D. Кунжутные, льняные и тыквенные семена прекрасно подходят для добавления в салаты. Также полезными будут пасты из орехов, хумус и урбеч.

"Для профилактики дефицита витамина К нужно обязательно употреблять в пищу зелень, особенно шпинат с высоким содержанием витамина. Профилактика дефицита витамина А — это продукты оранжевого цвета. Отлично подойдёт тыква, её сезон как раз скоро наступит. <…> Кроме того, не забывайте употреблять морковку", — поделилась специалист.

Людям с дефицитом витамина E не обойтись без мяса, молочных продуктов и растительных масел, как уточнила врач. Она также добавила, что молоко, творог и твёрдые сыры богаты кальцием, а витамин D способствует его усвоению.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
"План победы" над Россией Зеленского реализован не будет. США пора отступить Любовь Степушова Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Последние материалы
Западные страны создают альянс для добычи редких металлов
Frontiers in Marine Science: источник странных шумов в океане
Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Педиатр: дети очень восприимчивы к сезонным заболеваниям
Главу турфирмы "Лайф-тревел" обвинили в мошенничестве
Эндокринолог: осенью и зимой важно есть больше жирной рыбы и тыквы
Учёный Решетун: при неправильном выборе матраса можно проснуться с уже больной спиной
TYMY: застройщики начали предлагать покупателям скидки за жильё в московских новостройках
Как лимон влияет на антиоксиданты в зелёном чае
Стали более общительными: японцы изучили поведение брошенных матерями макак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.