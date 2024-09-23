Эндокринолог составила для россиян осенне-зимний рацион питания

Эндокринолог: осенью и зимой важно есть больше жирной рыбы и тыквы

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В осенне-зимний период россиянам особенно не хватает витаминов A, E, K, D и группы B, считает врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская. Она отметила, что в эти сезоны рацион стоит разнообразить продуктами, которые помогут восполнить дефицит полезных микроэлементов, как сообщает Газета. Ru.

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Например, витаминами группы B богаты хлеб из муки грубого помола, цельнозерновая мука, паста из твердых сортов пшеницы и бурый рис. Жирная морская рыба и растительные масла содержат много витамина D. Кунжутные, льняные и тыквенные семена прекрасно подходят для добавления в салаты. Также полезными будут пасты из орехов, хумус и урбеч.

"Для профилактики дефицита витамина К нужно обязательно употреблять в пищу зелень, особенно шпинат с высоким содержанием витамина. Профилактика дефицита витамина А — это продукты оранжевого цвета. Отлично подойдёт тыква, её сезон как раз скоро наступит. <…> Кроме того, не забывайте употреблять морковку", — поделилась специалист.

Людям с дефицитом витамина E не обойтись без мяса, молочных продуктов и растительных масел, как уточнила врач. Она также добавила, что молоко, творог и твёрдые сыры богаты кальцием, а витамин D способствует его усвоению.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

