Терапевт предупредил об опасности популярного анальгетика, который оказался кладезем опасных побочек

Терапевт: Анальгин может усилить внутреннее кровотечение в ЖКТ

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анальгин в России очень популярен и применяется в качестве обезболивающего, жаропонижающего и противовоспалительного средства. Однако этот НПВС имеет множество побочных и порой опасных эффектов, о чём предупредил врач-терапевт, член Европейского и Российского респираторных обществ Арутюн Варданян, как сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

По словам врача, анальгин представляет опасность для сердца, желудка и почек. Он объяснил, почему этот популярный препарат может негативно сказаться на здоровье человека. Например, в англоязычных странах анальгин не получил распространения из-за его отрицательного воздействия на активность костного мозга.

"Кроме того, ни в коем случае нельзя принимать НПВС, в том числе и анальгин, при боли в животе, если её причина — внутреннее кровотечение, приём анальгина только усугубит ситуацию, усилив его", — пояснил специалист.

Среди других побочных эффектов — усугубление язвы желудка и повышение риска диспепсии. Также анальгин негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, может повышать давление или снижать уровень тромбоцитов. Кроме того, этот препарат может привести к почечной недостаточности, как резюмировал врач.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.



Диспепси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, отрицающая положительный смысл слова и πέψις — пищеварение; простореч. несварение) — нарушение нормальной деятельности желудка, затруднённое и болезненное пищеварение.

