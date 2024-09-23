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Эндокринолог назвала способ ускорить метаболизм

Эндокринолог: для ускорения метаболизма нужно нарастить мышечную массу
1:17
Здоровье

С медленным обменом веществ человек быстрее накапливает лишний вес. Тем не менее, метаболизм можно ускорить, увеличив мышечную массу и потребляя больше белка. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова, как сообщает Газета.Ru.

Эндокринолог: для ускорения метаболизма нужно нарастить мышечную массу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Основные причины замедления метаболизма: опыт ограничительных диет, возраст старше 40 лет, малоподвижный образ жизни. В основе этих причин лежит распад мышечной ткани", — пояснила специалист.

По её словам, если человек не занимается физической активностью и потребляет недостаточно белка, то к 40 годам его метаболизм может замедлиться из-за значительной потери мышечной массы. Врач подчеркнула, что для увеличения мышечной массы и ускорения обмена веществ необходимы силовые тренировки, которые можно начинать с собственного веса, без использования гирь и гантелей. Кроме того, следует употреблять белок в количестве 0,8-1 грамма на килограмм массы тела. Однако точное значение может определить только специалист.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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