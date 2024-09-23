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Терапевт предупредила, что понижение давления может указывать на серьёзные заболевания

Терапевт: низкое давление может говорить о болезнях щитовидной железы
1:25
Здоровье

Когда артериальное давление падает ниже 100/60 мм рт. ст., это состояние называется гипотонией. Человек может испытывать слабость, головную боль, головокружение, тошноту и прочие симптомы.

Терапевт: низкое давление может говорить о болезнях щитовидной железы
Фото: PxHere is licensed under CC0

Терапевт Анна Дронова предупреждает, что гипотония может быть симптомом более серьёзных заболеваний, таких как анемия, болезни щитовидной железы, сердечно-сосудистые проблемы, включая острую сердечную недостаточность, а также реакция на боль или аллергию, как сообщает Газета.Ru.

"Недоедание или приём пищи большими порциями, недостаточный сон, малоподвижный образ жизни, обезвоживание также приводят к гипотонии", — пояснила специалист.

Как отмечает врач, гипотония может быть и нормальным физиологическим состоянием, если не связана с вышеперечисленными заболеваниями и человек не принимает лекарства, понижающие давление. В таких случаях можно попробовать поднять давление с помощью стакана воды, чашки кофе или чая, а также солёного перекуса. Однако, не стоит злоупотреблять этими методами. Если гипотония сопровождается другими симптомами или возникает часто, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и получения соответствующего лечения.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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