Терапевт раскрыл причины мигрени и способы её избежать

Терапевт Леонтьева: шоколад и недостаток сна провоцируют мигрень

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мигрень — распространённое заболевание, характеризующееся повторяющимися головными болями, часто с одной стороны головы. Хотя точные причины мигрени до конца не изучены, исследования связывают её с дисфункцией сосудов головного мозга. Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с ИА RuNews24.ru подчеркнула, что мигрень может быть обусловлена генетической предрасположенностью. Если у одного из родителей был этот недуг, риск его развития у вас значительно увеличивается.

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Кроме генетики, мигрень часто возникает во время менструации, беременности или менопаузы, связанных с колебаниями гормонального фона. Стресс также является триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга. Недостаток сна снижает болевой порог и увеличивает вероятность мигрени.

Некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе, могут провоцировать мигрень у некоторых людей. Внешние факторы, такие как яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде, также могут быть триггерами для мигрени у чувствительных людей.

Важно помнить, что головная боль может быть разной, и не всегда это мигрень. Для правильной диагностики и выбора лечения необходимо обратиться к врачу.

"Симптоматика данного заболевания довольно характерна: интенсивная головная боль, обычно локализующаяся на одной стороне головы, сопровождаемая пульсацией, тошнотой и иногда рвотой, значительно снижает качество жизни человека. У большинства людей мигрень происходит в среднем один или два раза в месяц, в то время как у некоторых она может возникать чуть ли не ежедневно. В этой связи принято различать "эпизодическую мигрень" и "хроническую мигрень". Эпизодическая мигрень диагностируется, если приступы случаются реже пятнадцати раз в месяц. Частота приступов свыше этого порога свидетельствует о хронической форме заболевания. Эпизодическая мигрень, в свою очередь, делится на частую и редкую. Также можно выделить мигрень с аурой и без ауры: в последнем варианте наблюдаются не только головные боли, но и иные нарушения. Чаще всего это кратковременные ухудшения зрения", — пояснила врач-терапевт.

Лечение мигрени включает применение медикаментов (обезболивающих средств, триптанов) и коррекцию образа жизни. Это включает снижение стресса, улучшение качества сна, сбалансированное питание и избегание провоцирующих факторов.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

