Ортопед раскрыла, какой должна быть качественная осенняя обувь

Ортопед: неверно подобранная осенняя обувь может вызвать проблемы со здоровьем

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К концу сентября в столичном регионе сильно похолодало, и пришла пора менять летнюю обувь на более подходящую для холодного времени года. Травматолог-ортопед Антонина Завадская из сети ОРТЕКА в беседе с изданием "Вести Подмосковья" предупреждает, что неправильный выбор обуви может привести к проблемам со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Astrowarinhari, CC BY-SA 4.0

Неправильный размер, слишком тугая или некачественная обувь может нарушить равновесие, ухудшить кровообращение, повлиять на состояние ногтевой пластины и негативно сказаться на работе суставов ног, бёдер и позвоночника.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, при выборе осенней обуви следует обратить внимание на несколько важных моментов. Желательно выбирать модели из натуральной кожи (велюр, лакировка, замша, гладкая кожа). Обувь должна иметь мягкую и эластичную подошву, обеспечивающую комфорт при ходьбе и предотвращающую отёчность ног. Женщинам рекомендуется отказаться от шпилек и выбрать обувь на устойчивом среднем каблуке.

"Если пальцы ног сильно сжаты, могут образоваться трещины и мозоли, поэтому важно покупать обувь своего размера. Ко всему остальному необходимо проверить, насколько легко обувь снимается и надевается. Для предотвращения, например, плоскостопия, можно приобрести вариант с ортопедической стелькой", — резюмировала специалист.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

