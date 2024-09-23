Спать ли с кошкой: когда любимец должен покинуть спальню

Ветеринар Шмидт: когда кошке лучше спать не с вами

Если в детстве вы привыкли засыпать с мягкой игрушкой, возможно, когда-нибудь мечтали, чтобы на её месте оказался живой питомец. И если у вас есть кошка, которая любит спать с вами, то возникает вопрос: насколько это безопасно?

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Совместный сон с кошкой может повысить риск передачи зоонозных заболеваний, то есть тех, которые передаются от животных к человеку. Ветеринар Калико Шмидт из Школы ветеринарной медицины Университета Висконсин-Мэдисон подчёркивает, что этот риск выше для тех, у кого кошки имеют доступ на улицу.

"У них могут быть более высокие шансы подхватить паразитов, таких как блохи и кишечные паразиты, — объясняет Шмидт в интервью для Inverse, это не значит, что мы должны запретить им спать с нами, но владельцам кошек, которые выходят на улицу, важно регулярно посещать ветеринара и использовать профилактические средства".

Особенно осторожными должны быть люди с ослабленным иммунитетом, так как их организм менее защищён от инфекции.

Однако даже домашние кошки могут представлять определённые риски для здоровья своих владельцев. Они пользуются лотком, и, просто передвигаясь по дому, могут переносить бактерии с лап на вашу постель или подушку.

"Это потенциальный риск, потому что некоторые бактерии могут попадать в кровать", — предупреждает Шмидт.

Дети с ещё не до конца развитой иммунной системой также могут быть подвержены более высокому риску инфекций, поэтому стоит подумать о том, чтобы не позволять кошкам спать в их кроватях.

Кроме того, кошки активны на рассвете и в сумерки, и это может мешать вашему сну.

"Если вы чутко спите, утренняя активность кошки может нарушить ваш сон", — добавляет Шмидт.

Учитывая, насколько важен полноценный сон, это может стать ещё одной причиной для того, чтобы не брать кошку в постель.

Когда следует выгнать кошку из спальни

Если у вас сильная аллергия или астма, освобождение спальни от кошек может положительно сказаться на вашем здоровье.

"Так как мы проводим много времени во сне, избавление от аллергенов в спальне может быть очень полезным", — объясняет Шмидт.

Она сама страдает от астмы и аллергии на кошек, но нашла компромисс: её три кошки спят с ней только раз в неделю.

"Они не должны спать с нами каждый день, но раз в неделю — это наш компромисс", — говорит она.

Это позволяет ей наслаждаться общением с питомцами, не рискуя своим здоровьем. Однако такой подход подойдёт не всем.

Если вы следите за здоровьем своей кошки и регулярно посещаете ветеринара, разрешение питомцу спать с вами может стать прекрасным элементом ваших отношений.

"Я люблю своих кошек, и для нас это важная часть связи", — говорит Шмидт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

