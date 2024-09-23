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Эксперт рассказал, чем грозит человеку выбор неправильного матраса

Учёный Решетун: при неправильном выборе матраса можно проснуться с уже больной спиной
0:58
Здоровье

Выбор неподходящего матраса может вызвать неприятные ощущения после пробуждения и негативно сказаться на здоровье. На это обратил внимание ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Решетун.

Учёный Решетун: при неправильном выборе матраса можно проснуться с уже больной спиной
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

По словам эксперта, неправильно подобранный матрас может стать причиной болей в спине, особенно в области поясницы, из-за недостаточной поддержки мышц и связок. Это может привести к хроническим заболеваниям, таким как грыжа межпозвоночного диска.

Хотя бессонница не является прямым следствием неправильного матраса, проблемы со спиной могут существенно снизить качество жизни, пишет сайт aif.ru.

Обычно дискомфорт в спине проходит через некоторое время после пробуждения, но неприятные ощущения могут сохраняться, и такие пробуждения утром едва ли будут радостными и приятными, заключил специалист.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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