Диетолог рассказала, как нужно изменить питание, чтобы избавиться от сухости кожи

Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые могут быть опасными для кожи.

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Дианова объяснила, что сухость кожи может быть вызвана разными причинами, одна из которых — гликирование. Этот процесс нарушается при постоянном употреблении сахара. Поэтому специалист советует сократить или полностью отказаться от добавленного сахара. Вместо него можно употреблять фрукты и сухофрукты.

Цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом положительно влияют на уровень сахара в крови и снабжают организм витаминами В1 и В6.

Нурия Дианова в беседе с РИА Новости также отметила важность регулярного увлажнения кожи. Для этого необходимо отказаться от использования средств со спиртом и включить в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, например, растительные масла, орехи и рыбу.

Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от курения и употреблять больше продуктов, богатых витаминами А, С, флавоноидами и изофлаваноидами. Эти вещества содержатся в свежих (замороженных) ягодах и овощах.

Уточнения

Глики́рование или неферментативное гликозилирование, — реакция между восстанавливающими углеводами (глюкоза, фруктоза и др.) и свободными аминогруппами белков, липидов и нуклеиновых кислот живого организма, протекающая без участия ферментов.



Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



