Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Почему белок важен для людей старше 35 лет
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?
Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей
Советы, как убрать следы от чашек со стола

Диетолог рассказала, как нужно изменить питание, чтобы избавиться от сухости кожи

Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
1:19
Здоровье

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые могут быть опасными для кожи.

Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Дианова объяснила, что сухость кожи может быть вызвана разными причинами, одна из которых — гликирование. Этот процесс нарушается при постоянном употреблении сахара. Поэтому специалист советует сократить или полностью отказаться от добавленного сахара. Вместо него можно употреблять фрукты и сухофрукты.

Цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом положительно влияют на уровень сахара в крови и снабжают организм витаминами В1 и В6.

Нурия Дианова в беседе с РИА Новости также отметила важность регулярного увлажнения кожи. Для этого необходимо отказаться от использования средств со спиртом и включить в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, например, растительные масла, орехи и рыбу.

Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от курения и употреблять больше продуктов, богатых витаминами А, С, флавоноидами и изофлаваноидами. Эти вещества содержатся в свежих (замороженных) ягодах и овощах.

Уточнения

Глики́рование или неферментативное гликозилирование, — реакция между восстанавливающими углеводами (глюкоза, фруктоза и др.) и свободными аминогруппами белков, липидов и нуклеиновых кислот живого организма, протекающая без участия ферментов. 

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.