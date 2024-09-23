Дубайский шоколад может быть вреден для организма

Диетолог рассказала о пользе и вреде дубайского шоколада

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последнее время особой популярностью пользуется дубайский шоколад. Чего в нём больше — вреда или пользы рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

По её словам, дубайский шоколад обладает хорошим, ярким вкусом и вызывает у человека всплеск дофамина и эйфорию. Однако частое употребление этого шоколада может стать причиной формирования инсулинорезистентности и даже сахарного диабета, а также способствовать набору веса. Уровень ожирения жителей ОАЭ уже приближается к уровню ожирения американцев, заявила эксперт.

Сахар, содержащийся в шоколаде, в сочетании с жирными фисташковой и кунжутной пастами, способны вызывать очень яркие вкусовые эмоции, которые хочется получать снова и снова. Кроме этого, в этом восточном десерте есть вытяжное тесто (фило) катаифи, которое обжаривают в сливочном масле.

"Это продукт не натурального происхождения, он рафинированный, созданный технологами. В основе теста катаифи пшеничная мука высшего сорта, то есть максимально обработанная, без оболочечной части. Такая мука — это всегда высокие калории. Далее: крахмал кукурузный, растительное масло. Что это за растительное масло, какого оно происхождения? Думаю, что точно рафинированное, то есть переработанное. Соль, антиокислители, аскорбиновая кислота, эмульгаторы, диглицериды жирных кислот. То есть в основе такого десерта лежит переработанный продукт. Таких десертов с нулевой степенью пользы немало на прилавках и в Европе, и у нас", — заявила диетолог.

Однако, есть в нём и небольшая польза. В этом лакомстве содержатся, например, витамины А и Е.

Специалист отметила, что попробовать этот десерт конечно же можно, но не стоит им злоупотреблять и обязательно помнить, что в основе питания обязательно должны быть полезные продукты, которые богаты антиоксидантами, витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, передаёт Общественная служба новостей.

Уточнения

Эйфори́я или восто́рг, устар. эвфори́я (др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть дословно — «хорошо несущая») — положительно окрашенный аффект или эмоция. Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство счастья.



Инсулинорезистентность — нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин. Данное состояние приводит к повышенной концентрации инсулина в плазме крови по сравнению с физиологическими значениями для имеющейся концентрации глюкозы.



Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



