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Ни в коем случае не делайте эти анализы, а если врач назначил — держитесь от него подальше

Врач составила топ-10 бесполезных анализов
2:08
Здоровье

Доступность медицинских анализов в коммерческих лабораториях стала причиной злоупотребления ими. Терапевт, диетолог, нефролог, эксперт телеканала "Доктор" Регина Ахуньянова составила топ-10 дорогих, недостоверных и бесполезных анализов.

Врач составила топ-10 бесполезных анализов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Анализ на определение инсулина в крови

Уровень инсулина постоянно меняется в течение дня, причём независимо от приёма пищи.

Сывороточное железо

Железо в крови также отличается высокой изменчивостью в течение дня. Анемию диагностируют по уровню гемоглобина, ферритина, коэффициента насыщения трансферрина.

Анализы на витамины

Сыворотка крови не даёт реальной картины нехватки витаминов организму, за исключением D и В12.

Анализ на уровень лептина

"Гормон голода" лептин вырабатывается в жировых клетках, поэтому чем больше жировой ткани в организме, тем больше лептина, при ожирении он всегда повышен.

Анализ микробиоты по Осипову

Дорогой анализ, результат которого — виды выявленных микроорганизмов микробиоты кишечника и их количество. Точный состав микрофлоры отразить никак не может.

Анализ на йод

Недостоверный анализ, потому что почти весь йод накапливается в клетках щитовидной железы.

IgG к пищевым аллергенам

Этот анализ указывает на употребление какого-то аллергена, но не на склонность к аллергии.

Анализ на дисбактериоз

Не отражает реального состава микробиоты, так как определяются в лучшем случае десятки штаммов, а в кишечнике их — больше тысячи.

Гемосканирование

Обман, с помощью микроскопического исследования крови не выявляются ни паразиты, ни дисбактериоз — одним словом, ничего.

Анализ волос на микроэлементы

Химический состав волоса слабо коррелирует с содержанием микроэлементов в организме.

Не сдавайте никаких анализов по собственному разумению, а если что-то из вышеперечисленного вам назначил врач — держитесь от него подальше.

Уточнения

Ана́лиз кро́ви — лабораторное исследование крови, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике огромного количества заболеваний.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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