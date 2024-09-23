Ни в коем случае не делайте эти анализы, а если врач назначил — держитесь от него подальше

Доступность медицинских анализов в коммерческих лабораториях стала причиной злоупотребления ими. Терапевт, диетолог, нефролог, эксперт телеканала "Доктор" Регина Ахуньянова составила топ-10 дорогих, недостоверных и бесполезных анализов.
Уровень инсулина постоянно меняется в течение дня, причём независимо от приёма пищи.
Железо в крови также отличается высокой изменчивостью в течение дня. Анемию диагностируют по уровню гемоглобина, ферритина, коэффициента насыщения трансферрина.
Сыворотка крови не даёт реальной картины нехватки витаминов организму, за исключением D и В12.
"Гормон голода" лептин вырабатывается в жировых клетках, поэтому чем больше жировой ткани в организме, тем больше лептина, при ожирении он всегда повышен.
Дорогой анализ, результат которого — виды выявленных микроорганизмов микробиоты кишечника и их количество. Точный состав микрофлоры отразить никак не может.
Недостоверный анализ, потому что почти весь йод накапливается в клетках щитовидной железы.
Этот анализ указывает на употребление какого-то аллергена, но не на склонность к аллергии.
Не отражает реального состава микробиоты, так как определяются в лучшем случае десятки штаммов, а в кишечнике их — больше тысячи.
Обман, с помощью микроскопического исследования крови не выявляются ни паразиты, ни дисбактериоз — одним словом, ничего.
Химический состав волоса слабо коррелирует с содержанием микроэлементов в организме.
Не сдавайте никаких анализов по собственному разумению, а если что-то из вышеперечисленного вам назначил врач — держитесь от него подальше.
Ана́лиз кро́ви — лабораторное исследование крови, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике огромного количества заболеваний.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.