Найдена утоляющая голод полезная замена вредным сладостям

Диетолог назвала фрукты, заменяющие вредные сладости

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сложно совсем отказаться от сладостей, но им можно найти полезную альтернативу, пишет Focus. Подробности журналу раскрыла диетолог Сюзанна Умбах из Потребительского центра земли Рейнланд-Пфальц.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Клубника

В 100 граммах ягод содержится больше витамина С, чем в лимонах или апельсинах. Они также содержат фолиевую кислоту, витамин B1 и витамин К. Есть также такие минералы, как цинк, медь и марганец. А сахара в клубнике, несмотря на её сладкий вкус, мало. Как и энергии: всего около 32 килокалорий на 100 грамм.

Черника

В чернике также мало сахара и, по данным Федерального центра питания, довольно много витамина E и марганца. Высокое содержание антоцианов гарантирует, что плоды оказывают защитное и снижающее стресс действие на организм человека. Крыжовник полезен для волос и ногтей не только из-за высокого содержания кремния. А смородина, как и клубника, являются лучшими поставщиками витамина C. "Особенно это касается черной смородины", — говорит Умбах.

Арбузы и дыни

В арбузах всего 37 килокалорий на 100 грамм, в сахарных дынях почти столько же — 54 килокалории. Но не только сравнительно низкое количество калорий делает наслаждение дыней привлекательным: сахарные дыни, помимо прочего, содержат значительное количество витамина C, а арбузы содержат второстепенные растительные вещества. И самое главное: "Дыни идеально утоляют жажду", — говорит врач-диетолог Маттиас Ридл. Потому что они содержат в среднем до 95 процентов воды.

Помните, что и с фруктами надо соблюдать умеренность, предупреждает Умбах. В некоторых очень много сахара.

"К ним относятся, например, бананы или виноград", — говорит Умбах.

Слишком много фруктозы может привести к желудочно-кишечным проблемам. "Печень также подвергается слишком большой нагрузке", — объясняет врач-диетолог Маттиас Ридл. Орган, производящий жиры из фруктозы, находится под угрозой ожирения. А такая жирная печень увеличивает риск развития сахарного диабета.

Диетолог всё же не советует совсем отказываться от шоколада. "Шоколад — это ещё и пища для души, наслаждаться им — желательно в небольших количествах", — заключила она.