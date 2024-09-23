Польза мёда при простуде опровергнута

Диетолог Александр Бурлаков раскритиковал достоверность единственного исследования, доказавшего пользу мёда при ОРВИ у детей.
Ранее о нём сообщила Американская ассоциация семейных врачей со ссылкой на статью в JAMA Network. В ней утверждается, что мёд при простуде облегчает ночной кашель у маленьких пациентов.
В своём телеграм-канале "Бородатый не пробовал" Бурлаков указал на недостатки исследования. Оно включает всего 130 детей, состояние которых изучалось анкетированием, при этом не было сравнения с плацебо и отсутствием лечения, как это положено делать; неудовлетворительно учтено равенство — только по полу/возрасту/кашлю.
Таким образом, польза мёда при ОРВИ не доказана, резюмировал врач. Он может помочь кому то, а может и не помочь. Единственное, нельзя давать мёд детям до 1 года, а тем кто старше — пару ложек, заключил он.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.