Польза мёда при простуде опровергнута

Диетолог раскритиковал доказавшее пользу мёда при ОРВИ у детей исследование

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Диетолог Александр Бурлаков раскритиковал достоверность единственного исследования, доказавшего пользу мёда при ОРВИ у детей.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Ранее о нём сообщила Американская ассоциация семейных врачей со ссылкой на статью в JAMA Network. В ней утверждается, что мёд при простуде облегчает ночной кашель у маленьких пациентов.

В своём телеграм-канале "Бородатый не пробовал" Бурлаков указал на недостатки исследования. Оно включает всего 130 детей, состояние которых изучалось анкетированием, при этом не было сравнения с плацебо и отсутствием лечения, как это положено делать; неудовлетворительно учтено равенство — только по полу/возрасту/кашлю.

Таким образом, польза мёда при ОРВИ не доказана, резюмировал врач. Он может помочь кому то, а может и не помочь. Единственное, нельзя давать мёд детям до 1 года, а тем кто старше — пару ложек, заключил он.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

