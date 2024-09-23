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Осенние листья: скрытая опасность для вашего здоровья

Как плесень на осенних листьях вызывает аллергию
0:52
Здоровье

Осенние листья могут нести скрытую угрозу для аллергиков. Аллерголог-иммунолог Виталий Болибок отметил, что сами по себе листья безопасны для здоровья. Однако, когда они разлагаются и превращаются в перегной, на их поверхности образуются плесневые грибы. Споры этих грибов распространяются ветром, что делает их мощным аллергеном. Вдыхание спор может спровоцировать ринит, конъюнктивит или даже бронхиальную астму.

Как плесень на осенних листьях вызывает аллергию
Фото: unsplash.com by Robert Wnuk, PDM

Чтобы определить предрасположенность к этой аллергии, необходимо пройти тестирование в медицинском учреждении. При положительном результате врач рекомендует использовать специальную маску во время прогулок в лесопарковых зонах. Это поможет защитить дыхательные пути от воздействия спор плесневых грибов.

 

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
 

Аллергический конъюнктивит - воспаление в конъюнктиве (мембране, покрывающей белую часть глаза) из-за аллергии. Несмотря на то, аллергены разные среди пациентов, наиболее распространённой причиной является сенная лихорадка. Симптомы включают покраснение (в основном за счёт вазодилатации периферических мелких кровеносных сосудов), отёк в конъюнктиве, зуд и увеличение слезотечения (производство слёз). Если все это в сочетании с ринитом, состояние называется аллергическим риноконъюнктивитом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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