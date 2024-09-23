Осенние листья: скрытая опасность для вашего здоровья

Как плесень на осенних листьях вызывает аллергию

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенние листья могут нести скрытую угрозу для аллергиков. Аллерголог-иммунолог Виталий Болибок отметил, что сами по себе листья безопасны для здоровья. Однако, когда они разлагаются и превращаются в перегной, на их поверхности образуются плесневые грибы. Споры этих грибов распространяются ветром, что делает их мощным аллергеном. Вдыхание спор может спровоцировать ринит, конъюнктивит или даже бронхиальную астму.

Фото: unsplash.com by Robert Wnuk, PDM

Чтобы определить предрасположенность к этой аллергии, необходимо пройти тестирование в медицинском учреждении. При положительном результате врач рекомендует использовать специальную маску во время прогулок в лесопарковых зонах. Это поможет защитить дыхательные пути от воздействия спор плесневых грибов.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.





Аллергический конъюнктивит - воспаление в конъюнктиве (мембране, покрывающей белую часть глаза) из-за аллергии. Несмотря на то, аллергены разные среди пациентов, наиболее распространённой причиной является сенная лихорадка. Симптомы включают покраснение (в основном за счёт вазодилатации периферических мелких кровеносных сосудов), отёк в конъюнктиве, зуд и увеличение слезотечения (производство слёз). Если все это в сочетании с ринитом, состояние называется аллергическим риноконъюнктивитом.



