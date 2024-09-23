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Секреты снижения калорийности картошки: что вы ещё не знали

Способы снижения калорийности картофеля при приготовлении
1:25
Здоровье

Чтобы уменьшить калорийность блюд из картофеля, важно правильно подойти к выбору сорта овоща, рассказала бренд-шеф Татьяна Мосева. По её словам, красные и жёлтые сорта картофеля содержат меньше калорий по сравнению с белыми.

Способы снижения калорийности картофеля при приготовлении
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мосева также рекомендует замачивать очищенную картошку в холодной воде на час перед приготовлением. Это помогает уменьшить содержание крахмала, делая картофель легче усвояемым и менее калорийным.

Другой способ — промыть нарезанные ломтики картофеля под холодной водой сразу после нарезки. Это также уменьшает его клейкость и калорийность.

Правильная термическая обработка также играет важную роль. По мнению эксперта, предпочтительнее варить картошку или запекать её. Картофель, приготовленный в мундире, сохраняет больше клетчатки и витаминов, что делает этот способ приготовления особенно полезным. Жарка же, напротив, увеличивает калорийность, так как картофель впитывает большое количество масла.

Кроме того, важно учитывать, с чем подаётся картофель. Сливочные соусы, сметана, масло и майонез существенно повышают калорийность блюда. Чтобы снизить её, лучше использовать соусы на основе йогурта или вовсе отказаться от них, заменив их зеленью и специями.

 

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
 

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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