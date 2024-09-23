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Британские учёные победили 99% раковых клеток с помощью стекла

Новая технология лечения остеосаркомы: токсичное стекло уничтожает 99% опухолей
1:33
Здоровье

Британские учёные разработали новую методику лечения рака костей, основанную на применении биоактивного стекла с добавлением токсичного металла. Этот материал уничтожает до 99% опухолевых клеток, не повреждая здоровые ткани.

Новая технология лечения остеосаркомы: токсичное стекло уничтожает 99% опухолей
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Остеосаркома — наиболее распространённый вид рака костей. Обычно её лечат хирургическим путём, удаляя опухоль, а затем применяя лучевую или химиотерапию. Однако эта болезнь часто даёт рецидивы.

Исследователи создали биоактивное стекло, включающее наночастицы галлия — металла, токсичного для клеток. Ионы галлия проникают внутрь клеток через специальные рецепторы, уровень которых при онкологических заболеваниях значительно повышен. Злокачественные клетки впитывают это вещество раньше, чем здоровые, и погибают.

В ходе тестирования учёные культивировали здоровые и раковые клетки вместе и воздействовали на них этим новым материалом. При 5% концентрации оксида галлия за 10 дней 99% раковых клеток были уничтожены, тогда как здоровые клетки остались целыми. Кроме того, под влиянием биоматериала началось восстановление костной ткани, что подтвердило гипотезы.

Авторы отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения безопасности и эффективности данной методики, но начальные результаты внушают оптимизм.

Уточнения

Остеогенная саркома — саркома, злокачественные клетки которой происходят из костной ткани и продуцируют эту ткань. В некоторых из этих опухолей доминируют хондробластические или фибробластические компоненты. Рентгенологически подразделяется на остеолитическую, остеопластическую (склеротическую) и смешанную формы. Остеогенная саркома — чрезвычайно злокачественное новообразование с высокой радиорезистентностью, преимущественно радиогенного характера. Возникая непосредственно из элементов кости, она характеризуется бурным течением и склонностью рано давать метастазы. Данная злокачественная опухоль часто вызывается действием на организм стронция-90 и радия, химически схожими с кальцием (входят в группу щелочноземельных металлов, как и кальций) и имеющими склонность к аккумуляции в костях, при этом они практически не выводятся из организма. Очень плохо поддаётся лучевой терапии, клетки данной злокачественной неоплазии обладают низкой радиочувствительностью. Раннее была распространена среди работников приборостроительных предприятий, занимающихся производством циферблатов, указателей, отметок, табличек и стрелок с радиолюминесцентной краской на основе радия-226 и сульфида цинка, активированного медью.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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