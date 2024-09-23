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Миф о пользе шоколада для сердца разрушен

Чем горький шоколад на самом деле полезен для сердца
1:04
Здоровье

Тёмный шоколад не помогает растворять атеросклеротические бляшки, как это принято считать, заявил кардиолог Теймураз Гаглошвили. В своём посте, опубликованном в телеграм-канале, врач раскрыл реальные факты о воздействии этого продукта на сердце.

Чем горький шоколад на самом деле полезен для сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, к нему часто обращаются пациенты, ссылаясь на некие "чудодейственные" свойства тёмного шоколада, приписываемые ему безосновательно. Многие слышали от "неизвестных экспертов", что шоколад способен значительно улучшать состояние сосудов, но эта информация, как правило, вырвана из контекста.

Тем не менее, кардиолог признает, что тёмный шоколад с содержанием какао не менее 72% действительно положительно влияет на организм. В частности, продукт характеризуется маслянисто-горьким вкусом с продолжительным послевкусием и насыщенным ароматом. Он полезен в умеренных количествах, особенно для сердца, но не стоит приписывать ему чудодейственных свойств, заключает эксперт.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином. Изделие получило широкое распространение во всём мире, став одним из самых популярных типов еды; оно часто применяется в кулинарии. Шоколад входит в состав большого количества продуктов — преимущественно десертных, таких как торты, пудинги, муссы, шоколадные пирожные и печенья.

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. Кроме того, в сфере ведения кардиологии лежат проблемы медицинской реабилитации лиц с поражениями сердечно-сосудистой системы, которые занимают второе место по смерти человека. На другом полюсе от кардиологии в плане дифференциальной диагностики и лечения сердечно-сосудистых болезней очень часто находятся такие хирургические дисциплины, как: сосудистая, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, флебология, абдоминальная хирургия и нейрохирургия. Как и многие другие терапевтические дисциплины медицины — кардиология также часто тесно системно и топографически связана с гематологией и тесно сотрудничает по наиболее частым этио-патогеническим вратам болезней сердца с: генетикой, инфектологией, токсикологией, ревматологией, эндокринологией и Нефрологией, а также с пульмонологией
 

Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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