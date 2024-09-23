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Почему сода — не спасение от изжоги

Сода усиливает изжогу: мнение специалиста
1:19
Здоровье

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупреждает, что лечение изжоги содой может быть не только неэффективным, но и опасным. Часто изжога возникает из-за ослабления сфинктера пищевода, которое может произойти из-за переедания, злоупотребления вредными продуктами, алкоголем, курением, кофе, приёма лекарственных препаратов, стресса и избыточного веса. В таких случаях желудочная кислота проникает обратно в пищевод, вызывая жжение.

Сода усиливает изжогу: мнение специалиста
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Для облегчения состояния Белоусов рекомендует пить низкощелочную минеральную воду и ромашковый чай. На следующий день следует пересмотреть рацион: ввести в меню гречку и исключить продукты, способствующие возникновению изжоги, такие как копчёности, жирное мясо, кислые и острые блюда, кофе, шоколад и алкоголь.

Важно помнить, что сода хоть и быстро снижает кислотность, она также стимулирует выделение углекислого газа, что может усугубить симптомы изжоги.

Изжога сама по себе не является опасной, но если её приступы повторяются регулярно, это может указывать на более серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таких случаях не стоит откладывать визит к врачу.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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