Нутрициолог назвала самый полезный вид риса, который не способствует развитию диабета

Эксперт в области питания Лариса Никитина советует заменить шлифованный белый рис на нешлифованный бурый. Об этом эксперт рассказала в разговоре с изданием "Лайф".
По словам специалиста, бурый рис содержит больше полезных микроэлементов, таких как калий, цинк и магний, а также витамины группы B. Он также богат клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение.
Белый рис — это высокогликемический продукт, который способствует повышению уровня инсулина в крови, напомнила врач.
В отличие от белого риса, бурый рис не вызывает резкого повышения уровня инсулина в крови, что делает его более подходящим продуктом для людей с сахарным диабетом.
Если же у человека нет сахарного диабета, есть белый рис ему не запрещено, просто им не стоит злоупотреблять, и предпочтительно есть блюда из него в первой половине дня.
Рис — зёрна одноимённого растения. Он является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли, хотя по объёму производимого пищевого зерна уступает пшенице.
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