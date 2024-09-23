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Нутрициолог назвала самый полезный вид риса, который не способствует развитию диабета

Нутрициолог Никитина: бурый рис не повышает сахар в крови и не ведёт к диабету
0:56
Здоровье

Эксперт в области питания Лариса Никитина советует заменить шлифованный белый рис на нешлифованный бурый. Об этом эксперт рассказала в разговоре с изданием "Лайф".

Нутрициолог Никитина: бурый рис не повышает сахар в крови и не ведёт к диабету
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

По словам специалиста, бурый рис содержит больше полезных микроэлементов, таких как калий, цинк и магний, а также витамины группы B. Он также богат клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение.

Белый рис — это высокогликемический продукт, который способствует повышению уровня инсулина в крови, напомнила врач.

В отличие от белого риса, бурый рис не вызывает резкого повышения уровня инсулина в крови, что делает его более подходящим продуктом для людей с сахарным диабетом.

Если же у человека нет сахарного диабета, есть белый рис ему не запрещено, просто им не стоит злоупотреблять, и предпочтительно есть блюда из него в первой половине дня.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения. Он является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли, хотя по объёму производимого пищевого зерна уступает пшенице.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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