Диетолог назвала продукт, помогающий стабилизировать уровень сахара в крови

Эксперт в области диетологии и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова поделилась информацией о пользе ягод годжи для здоровья.
По словам Диановой, некоторые исследования указывают на то, что регулярное употребление ягод годжи может способствовать стабилизации уровня сахара в крови. Это связано с тем, что ягоды содержат растительный белок и клетчатку.
Специалист отметила, что ягоды годжи можно назвать богатым источником белка. Они также содержат жиры и витамины, что делает их отличным выбором для перекуса.
"Таким образом, ягоды годжи рекомендуют включать в рацион тех, кто хочет отказаться от сахара или уменьшить его количество", — сказала Дианова в разговоре с РИА Новости.
Рекомендуемая суточная норма ягод годжи должна быть такой же, как и суточная норма любых других сухофруктов, и составлять около 20-30 граммов (одна-две столовые ложки).
Дианова также подчеркнула, что, хотя ягоды годжи и полезны, их стоимость значительно выше по сравнению с традиционными сухофруктами, которые также обладают полезными свойствами.
При этом важно помнить, что ни один продукт, даже самый полезный, не должен преобладать в рационе, а должен являться лишь частью правильного питания.
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