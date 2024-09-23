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Диетолог назвала продукт, помогающий стабилизировать уровень сахара в крови

Врач Дианова: ягоды годжи помогают снизить уровень сахара в крови
1:23
Здоровье

Эксперт в области диетологии и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова поделилась информацией о пользе ягод годжи для здоровья.

Врач Дианова: ягоды годжи помогают снизить уровень сахара в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, PDM

По словам Диановой, некоторые исследования указывают на то, что регулярное употребление ягод годжи может способствовать стабилизации уровня сахара в крови. Это связано с тем, что ягоды содержат растительный белок и клетчатку.

Специалист отметила, что ягоды годжи можно назвать богатым источником белка. Они также содержат жиры и витамины, что делает их отличным выбором для перекуса.

"Таким образом, ягоды годжи рекомендуют включать в рацион тех, кто хочет отказаться от сахара или уменьшить его количество", — сказала Дианова в разговоре с РИА Новости.

Рекомендуемая суточная норма ягод годжи должна быть такой же, как и суточная норма любых других сухофруктов, и составлять около 20-30 граммов (одна-две столовые ложки).

Дианова также подчеркнула, что, хотя ягоды годжи и полезны, их стоимость значительно выше по сравнению с традиционными сухофруктами, которые также обладают полезными свойствами.

При этом важно помнить, что ни один продукт, даже самый полезный, не должен преобладать в рационе, а должен являться лишь частью правильного питания.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Дереза́ обыкнове́нная или Дереза бербе́ров (лат. Lýcium bárbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза (Lycium) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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