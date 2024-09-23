Диетолог рассказала, чем грозит ежедневное употребление пельменей

Регулярное употребление пельменей может привести к увеличению массы тела и даже к ожирению, особенно если речь идёт о полуфабрикатах, купленных в магазине. Об этом рассказала в разговоре с РИА Новости Галина Волкова, врач-терапевт и диетолог из Одинцовской областной больницы.
Специалист напомнила, что если продукт был произведён промышленным способом, то это ультрапереработанная пища со всеми вытекающими отсюда последствиями.
"Это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — сказала Волкова.
По её мнению, домашние пельмени не представляют опасности для фигуры, если есть их в умеренных количествах. Однако для поддержания или снижения веса лучше ограничить их потребление.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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