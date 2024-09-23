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Диетолог рассказала, чем грозит ежедневное употребление пельменей

Диетолог Волкова: частое употребление пельменей может стать причиной набора веса
0:56
Здоровье

Регулярное употребление пельменей может привести к увеличению массы тела и даже к ожирению, особенно если речь идёт о полуфабрикатах, купленных в магазине. Об этом рассказала в разговоре с РИА Новости Галина Волкова, врач-терапевт и диетолог из Одинцовской областной больницы.

Диетолог Волкова: частое употребление пельменей может стать причиной набора веса
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Специалист напомнила, что если продукт был произведён промышленным способом, то это ультрапереработанная пища со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — сказала Волкова.

По её мнению, домашние пельмени не представляют опасности для фигуры, если есть их в умеренных количествах. Однако для поддержания или снижения веса лучше ограничить их потребление.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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