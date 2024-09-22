Почему вейпы могут делать нас менее умными

Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, поделилась тревожной информацией: вейпинг негативно сказывается на интеллектуальных способностях людей.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

По словам Павловой, курение, в целом, снижает приток крови к клеткам мозга, что приводит к их повреждению и уменьшению объёма серого вещества. Однако вейпы могут быть даже более опасными, чем обычные сигареты. Их используют в два-три раза чаще, так как многие считают их менее вредными.

Доктор также представила результаты исследования, проведённого на 149-м ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации (ANA). У студентов, использующих вейпы, когнитивные функции оказались значительно ниже по сравнению с некурящими. Это проявлялось в низких баллах на тестах, касающихся памяти, критического мышления и способности решать проблемы.

Исследования показали, что даже 10-20 затяжек в день могут снизить умственные показатели на 9%, а более 20 затяжек ежедневно — на 14%.

Павлова отметила, что всё больше исследований раскрывают реальные последствия вейпинга. Например, физическая выносливость молодых людей, использующих вейпы, хуже, чем у их некурящих сверстников. Кроме того, они чаще начинают употреблять марихуану и другие наркотики. Сочетание вейпов с обычными сигаретами значительно увеличивает риск рака лёгких. И это лишь малая часть проблем, о которых необходимо говорить, подытожила Павлова.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.

использовать электронные сигареты или любые другие табачные продукты из-за риска для здоровья. Воздействие никотина в подростковом возрасте может нанести вред развивающемуся мозгу, сформировать склонность к вредной привычке.



