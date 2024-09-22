Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами

Почему вейпы могут делать нас менее умными

Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
1:41
Здоровье

Врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, поделилась тревожной информацией: вейпинг негативно сказывается на интеллектуальных способностях людей.

Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

По словам Павловой, курение, в целом, снижает приток крови к клеткам мозга, что приводит к их повреждению и уменьшению объёма серого вещества. Однако вейпы могут быть даже более опасными, чем обычные сигареты. Их используют в два-три раза чаще, так как многие считают их менее вредными.

Доктор также представила результаты исследования, проведённого на 149-м ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации (ANA). У студентов, использующих вейпы, когнитивные функции оказались значительно ниже по сравнению с некурящими. Это проявлялось в низких баллах на тестах, касающихся памяти, критического мышления и способности решать проблемы.

Исследования показали, что даже 10-20 затяжек в день могут снизить умственные показатели на 9%, а более 20 затяжек ежедневно — на 14%.

Павлова отметила, что всё больше исследований раскрывают реальные последствия вейпинга. Например, физическая выносливость молодых людей, использующих вейпы, хуже, чем у их некурящих сверстников. Кроме того, они чаще начинают употреблять марихуану и другие наркотики. Сочетание вейпов с обычными сигаретами значительно увеличивает риск рака лёгких. И это лишь малая часть проблем, о которых необходимо говорить, подытожила Павлова.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки, в отдельных случаях — тетрагидроканнабинол. Процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств называется вейпингом.
использовать электронные сигареты или любые другие табачные продукты из-за риска для здоровья. Воздействие никотина в подростковом возрасте может нанести вред развивающемуся мозгу, сформировать склонность к вредной привычке.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.