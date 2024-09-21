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Как Lego 26 лет мешал дышать американцу

Странные причины заложенности носа
1:09
Здоровье

32-летний Э. Нортон из Аризоны долгие годы страдал от постоянной заложенности носа. Неожиданно ему удалось извлечь из ноздри остаток детали конструктора, которую он запихнул туда в 6 лет.

Странные причины заложенности носа
Фото: commons.wikimedia.org by Jlesly, CC BY-SA 4.0

Доктор порекомендовал Нортону высморкаться в душе, указав на то, что высокая влажность и пар могут помочь очистить носовые проходы. В какой-то момент из его ноздри вылетело что-то твёрдое. Внимательно изучив находку, он осознал, что это — фрагмент Lego.

Вспомнив своё детство, мужчина рассказал, что в 6 лет засунул в нос деталь конструктора. Тогда его мама извлекла её с помощью пинцета, и с тех пор об этом все забыли. 26 лет Нортон испытывал дискомфорт, списывая его на различные проблемы со здоровьем.

По словам мужчины, у него аллергия на котов, собак, траву, пыль и многие деревья, что заставляло его думать, что причина заложенности носа кроется в аллергии.

Теперь Нортон наконец дышит свободно, а найденный фрагмент Lego оставил себе на память.

 

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. При этом сенсибилизация не обязательно приводит к возникновению аллергии.
 

Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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