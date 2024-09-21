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Учёные выявили новый фактор риска развития атеросклероза

JACC: плохая микроциркуляция в сердце вызывает атеросклероз
1:18
Здоровье

Плохое состояние микрососудов сердца способствует ускоренному развитию атеросклероза. Авторы исследования, опубликованного в JACC: Cardiovascular Imaging, считают, что оценка микроциркуляции сердца у здоровых людей может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

JACC: плохая микроциркуляция в сердце вызывает атеросклероз
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Учёные проанализировали данные МРТ 453 человек среднего возраста без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдая за ними в течение трёх лет. Было установлено, что у пациентов с нарушениями микроциркуляции сердца атеросклероз прогрессировал быстрее.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости оценки состояния микрососудов сердца для точного прогнозирования сердечно-сосудистого риска. Исследование микроциркуляции позволит начать профилактические мероприятия на более ранней стадии.

Диабет, метаболический синдром и другие факторы риска атеросклероза (образования холестериновых бляшек на стенках сосудов) коррелировали с нарушениями микроциркуляции. Поскольку эти состояния часто встречаются у людей с ожирением, результаты исследования подчеркивают важность здорового образа жизни.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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