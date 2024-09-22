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Зачем не стоит добавлять аромамасла в увлажнители

Как избежать рисков при использовании увлажнителей
1:16
Здоровье

Использование аромамасел в увлажнителях может быть опасным для здоровья, предупреждает учёный А. Юрасов.

Как избежать рисков при использовании увлажнителей
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

С наступлением отопительного сезона многие обращаются к увлажнителям, надеясь улучшить качество воздуха. Некоторые добавляют аромамасла для создания приятного запаха. Однако, если инструкция не позволяет это делать, такие действия могут привести к поломке устройства и серьёзным последствиям для здоровья.

По словам эксперта, увлажнители формируют микроскопические капли воды. При добавлении аромамасла, оно распыляется вместе с водой, создавая аэрозоль. Если аэрозоль не предназначен для ингаляции, он может повредить слизистую оболочку дыхательных путей. Это может вызвать нарушения газообмена и воспаление лёгких, что иногда приводит к острой респираторной недостаточности и даже к летальному исходу.

Кроме того, накопившиеся в резервуаре устройства микробы могут проникнуть в организм и спровоцировать различные заболевания. Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендует использовать деминерализованную или дистиллированную воду, регулярно очищать прибор и избегать неингаляционных аромамасел.

Уточнения

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях. Функциональность увлажнения также может присутствовать в дорогих экземплярах кондиционирования воздуха и вентиляции. В свою очередь, в увлажнителях могут присутствовать дополнительные функции — нагревание или охлаждение воздуха, очистка воздуха от нежелательных примесей, обогащение воздуха желательными компонентами, удержание заданного уровня влажности, гигрометр, и др.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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