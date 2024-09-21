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Учёные обнаружили, что мозг мужчин меняется в объёме в течение дня

JONS: выявлен суточный цикл, который изменяет объём мужского мозга
2:04
Здоровье

Американские учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили гормональный цикл в мужском организме, который влияет на объём мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neuroscience (JONS).

JONS: выявлен суточный цикл, который изменяет объём мужского мозга
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Специалисты провели 40 сканирований мозга 26-летнего мужчины в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сеансы проводились либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера.

Исследование показало, что объём мозга у мужчин связан с уровнями стероидных гормонов — тестостерона, кортизола и эстрадиола. Выяснилось, что в течение дня объём серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%.

Наибольшее сокращение произошло в двух областях коры, известных как затылочная и теменная. Изменения также были зафиксированы в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа, которые участвуют в координации движений, передаче информации между мозгом и телом, а также в хранении воспоминаний.

Уменьшение объёма мозга происходило параллельно с ежедневным снижением уровня гормонов. Однако пока неясно, являются ли гормоны движущей силой наблюдаемых изменений.

В другом исследовании команда изучала того же человека, анализируя закономерности коммуникации между различными частями мозга. Учёные обнаружили, что "когерентность" — мера синхронизации — в мозге увеличивалась и уменьшалась вместе с уровнями стероидных гормонов.

Специалисты отметили, что гормональные процессы затрагивают области, ответственные за визуальную информацию. В течение дня они теряли как объём, так и когерентность.

Исследователи планируют в будущем более подробно изучить гормональные механизмы, влияющие на колебания объёма мозга.

Уточнения

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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