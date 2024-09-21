Учёные обнаружили, что мозг мужчин меняется в объёме в течение дня

Американские учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили гормональный цикл в мужском организме, который влияет на объём мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neuroscience (JONS).
Специалисты провели 40 сканирований мозга 26-летнего мужчины в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сеансы проводились либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера.
Исследование показало, что объём мозга у мужчин связан с уровнями стероидных гормонов — тестостерона, кортизола и эстрадиола. Выяснилось, что в течение дня объём серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%.
Наибольшее сокращение произошло в двух областях коры, известных как затылочная и теменная. Изменения также были зафиксированы в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа, которые участвуют в координации движений, передаче информации между мозгом и телом, а также в хранении воспоминаний.
Уменьшение объёма мозга происходило параллельно с ежедневным снижением уровня гормонов. Однако пока неясно, являются ли гормоны движущей силой наблюдаемых изменений.
В другом исследовании команда изучала того же человека, анализируя закономерности коммуникации между различными частями мозга. Учёные обнаружили, что "когерентность" — мера синхронизации — в мозге увеличивалась и уменьшалась вместе с уровнями стероидных гормонов.
Специалисты отметили, что гормональные процессы затрагивают области, ответственные за визуальную информацию. В течение дня они теряли как объём, так и когерентность.
Исследователи планируют в будущем более подробно изучить гормональные механизмы, влияющие на колебания объёма мозга.
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