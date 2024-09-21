Учёные выявили важный фактор риска болезни Паркинсона

JAMA: загрязнители воздуха увеличивают риск развития болезни Паркинсона

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воздействие загрязнённого воздуха увеличивает риск развития болезни Паркинсона, как показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, CC BY-SA 2.0

Учёные проанализировали данные 346 пациентов с болезнью Паркинсона и выяснили, что чем больше человек подвергался воздействию твердых частиц диаметром менее 2,5 микрон (PM2,5), тем выше был риск заболевания. Кроме того, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота также способствовал увеличению этого риска. Загрязнённый воздух связывали не только с повышением вероятности болезни, но и с более тяжёлым течением заболевания.

"В 2024 году Агентство по охране окружающей среды США снизило годовой предел PM2.5 с 12 мкг/куб. м до 9 мкг/куб. м из-за накапливающихся доказательств негативных последствий для здоровья. Наше исследование не только подтверждает выводы, которые привели к этому изменению, но и предполагает, что верхний предел следует снизить до 8 мкг/м3", — сообщили авторы исследования.