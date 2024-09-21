Учёные обнаружили антидепрессант, которые подавляет рост опухоли мозга

Nature: антидепрессант Вортиоксетин способен останавливать рост глиобластомы

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антидепрессант Вортиоксетин может оказаться полезным в лечении глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга. По данным авторов публикации в журнале Nature Medicine, лишь половина пациентов выживает через год после диагностики этой опухоли.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Разработка лекарств против опухолей мозга затруднена из-за наличия барьера, который препятствует проникновению большинства лечебных молекул. В новой работе ученые протестировали сотни веществ на опухолевой ткани сорока пациентов. Для выявления влияния веществ на раковые клетки исследователи применили методы визуализации и компьютерный анализ.

Вортиоксетин продемонстрировал наибольшую эффективность в подавлении роста опухоли, что было подтверждено экспериментами на мышах. В настоящее время ученые готовятся к клиническим испытаниям с участием людей, страдающих глиобластомой.

Этот антидепрессант отличается невысокой стоимостью и доказанной безопасностью. Кроме того, поскольку он уже одобрен для лечения депрессии, ему не потребуется проходить сложную процедуру одобрения для лечения рака.

Уточнения

Мультиформная глиобластóма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей.

