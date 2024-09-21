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Перечислены продукты, которые помогут снизить риск сахарного диабета

The Mirror: снизить риск сахарного диабета помогут бананы
1:33
Здоровье

Овсяные хлопья, которые нужно готовить не менее 20 минут, являются отличным вариантом для завтрака, так как они содержат витамины и минералы, не повышают уровень сахара в крови и замедляют всасывание глюкозы, сообщает The Mirror. Полезными также будут бананы, которые можно использовать вместо джема или сгущённого молока.

The Mirror: снизить риск сахарного диабета помогут бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

"Овсянка. <…> Важно её правильно выбирать! Покупайте те овсяные хлопья, которые надо варить минимум 20 минут. Именно такой вариант содержит витамины и минералы, которые принесут только пользу. Что касается быстрорастворимых "каш-минуток", то они бесполезны: сладкие, не дадут насыщения, но прибавят лишних килограммов", — сказано в публикации.

Во время завтрака можно есть цельнозерновой хлеб, на который можно положить сыр, отварную куриную грудку, авокадо или варёное яйцо. Такой хлеб полезен, медленно усваивается и не вызывает резкого скачка сахара в крови.

Жирная рыба может стать хорошей альтернативой сосискам и бекону. Она способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, делает кожу более здоровой и в целом повышает общее самочувствие.

Также рекомендуется выбирать свежие фрукты вместо соков. Апельсиновый сок полезен за завтраком только в том случае, если он сделан самостоятельно. Покупной сок может повысить уровень сахара в крови и усилить чувство голода.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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