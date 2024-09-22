Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укрепить иммунитет осенью с помощью питания
Испанские курорты вводят "правило шести напитков" для борьбы с пьянством туристов
Спасите свой урожай: осенняя борьба с проволочниками
Как правильно поддерживать организм в межсезонье
Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву
Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
Что добавить в пельмени для нового вкуса
В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт

Нутрициолог назвала восемь популярных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
3:27
Здоровье

Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, какие продукты не стоит употреблять на завтрак и почему.

Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Каши быстрого приготовления. Многие любят каши быстрого приготовления из-за простоты и скорости приготовления. Однако в процессе производства полезные зёрна измельчаются практически в порошок. В таких продуктах отсутствуют пищевые волокна. Также в быстрорастворимых кашах содержатся искусственные ароматизаторы и подсластители. Пользы от такого продукта ждать не стоит.
  2. Кофе. Утренний кофе натощак может привести к неприятным последствиям. Он стимулирует выработку желудочной кислоты и раздражает слизистую оболочку желудка. Это может вызвать изжогу и тошноту. Людям с синдромом раздражённого кишечника кофе может навредить, вызывая рези в животе, вздутие, газообразование и проблемы с пищеварением. Лучше выпить кофе после еды. Он богат микроэлементами и антиоксидантами.
  3. Соки. Стасюк не рекомендует пить соки натощак, так как выжимка лишена клетчатки и может негативно повлиять на работу поджелудочной железы. Организм может воспринять сок как пищу и выработать большое количество инсулина. Вместо сока можно попробовать смузи, содержащий клетчатку, которая питает микрофлору и обеспечивает чувство сытости. Смузи не вызовет скачков сахара в крови.
  4. Бекон или колбаса. Бекон и колбаса на завтрак — это калорийная бомба, богатая насыщенными жирами, мешающими работе пищеварительной системы и способными вызвать гастрит. Кроме того, эти продукты являются переработанными и повышают риск развития рака.
  5. Дрожжевая выпечка. Дрожжевая выпечка натощак вызывает скачки уровня сахара в крови. Ситуация усугубляется содержанием маргарина и большого количества сахара. Особенно это касается людей с лишним весом и синдромом раздражённого кишечника.
  6. Белый хлеб. Стасюк в разговоре со "Спорт-Экспрессом" отметила, что белый хлеб относится к быстрым углеводам. Его регулярное употребление натощак повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Кроме того, белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резкому повышению сахара в крови и выбросу инсулина. Сахар превращается в жир, и вскоре человек снова чувствует голод.
  7. Хлопья и мюсли. Рекламные ролики могут создать впечатление, что хлопья идеально подходят для завтрака. На самом деле это быстрые углеводы, которые натощак могут вызвать эффект "качелей". Резкое повышение сахара в крови через некоторое время приведёт к набору веса.
  8. Мясо. Мясо — сложный для переваривания продукт, требующий энергии. Утром лучше сосредоточиться на углеводах. По словам нутрициолога, утром активно работает поджелудочная железа, вырабатывая инсулин и кортизол, отвечающие за получение клетками энергии. Энергия поступает из глюкозы, поэтому на завтрак стоит выбирать сложные углеводы. Поэтому мясо лучше всего съесть обед.

Уточнения

Мю́сли (нем. Müsli, (Bircher)müesli, несклоняемое сущ.; прилагательные согласуются с ним в форме мн. ч.) — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Последние материалы
Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе
Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву
Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
Что добавить в пельмени для нового вкуса
В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт
Когда стоит менять масло в коробке передач, и как избежать поломок
Осенняя подготовка чеснока: как замачивание ускоряет укоренение
Как избежать ошибок после увеличения губ: советы эксперта
Почему выгодно оформлять ипотеку на 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.