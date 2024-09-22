Нутрициолог назвала восемь популярных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Нутрициолог Стасюк не советует начинать утро с белого хлеба, бекона или кофе

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, какие продукты не стоит употреблять на завтрак и почему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Каши быстрого приготовления. Многие любят каши быстрого приготовления из-за простоты и скорости приготовления. Однако в процессе производства полезные зёрна измельчаются практически в порошок. В таких продуктах отсутствуют пищевые волокна. Также в быстрорастворимых кашах содержатся искусственные ароматизаторы и подсластители. Пользы от такого продукта ждать не стоит. Кофе. Утренний кофе натощак может привести к неприятным последствиям. Он стимулирует выработку желудочной кислоты и раздражает слизистую оболочку желудка. Это может вызвать изжогу и тошноту. Людям с синдромом раздражённого кишечника кофе может навредить, вызывая рези в животе, вздутие, газообразование и проблемы с пищеварением. Лучше выпить кофе после еды. Он богат микроэлементами и антиоксидантами. Соки. Стасюк не рекомендует пить соки натощак, так как выжимка лишена клетчатки и может негативно повлиять на работу поджелудочной железы. Организм может воспринять сок как пищу и выработать большое количество инсулина. Вместо сока можно попробовать смузи, содержащий клетчатку, которая питает микрофлору и обеспечивает чувство сытости. Смузи не вызовет скачков сахара в крови. Бекон или колбаса. Бекон и колбаса на завтрак — это калорийная бомба, богатая насыщенными жирами, мешающими работе пищеварительной системы и способными вызвать гастрит. Кроме того, эти продукты являются переработанными и повышают риск развития рака. Дрожжевая выпечка. Дрожжевая выпечка натощак вызывает скачки уровня сахара в крови. Ситуация усугубляется содержанием маргарина и большого количества сахара. Особенно это касается людей с лишним весом и синдромом раздражённого кишечника. Белый хлеб. Стасюк в разговоре со "Спорт-Экспрессом" отметила, что белый хлеб относится к быстрым углеводам. Его регулярное употребление натощак повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Кроме того, белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резкому повышению сахара в крови и выбросу инсулина. Сахар превращается в жир, и вскоре человек снова чувствует голод. Хлопья и мюсли. Рекламные ролики могут создать впечатление, что хлопья идеально подходят для завтрака. На самом деле это быстрые углеводы, которые натощак могут вызвать эффект "качелей". Резкое повышение сахара в крови через некоторое время приведёт к набору веса. Мясо. Мясо — сложный для переваривания продукт, требующий энергии. Утром лучше сосредоточиться на углеводах. По словам нутрициолога, утром активно работает поджелудочная железа, вырабатывая инсулин и кортизол, отвечающие за получение клетками энергии. Энергия поступает из глюкозы, поэтому на завтрак стоит выбирать сложные углеводы. Поэтому мясо лучше всего съесть обед.

Уточнения

Мю́сли (нем. Müsli, (Bircher)müesli, несклоняемое сущ.; прилагательные согласуются с ним в форме мн. ч.) — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.



Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

