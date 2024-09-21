Врач назвал продукты, которые вызывают один из самых смертоносных видов рака

Гастроэнтеролог: колбасы увеличивают риск возникновения рака кишечника

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление переработанного красного мяса и недостаток клетчатки увеличивают вероятность развития рака кишечника, занимающего второе место по распространенности и смертности среди онкологических заболеваний. Об этом рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская, сообщает Газета.Ru.

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Врач отметила, что существуют факторы риска, не поддающиеся контролю. К ним относятся наследственная предрасположенность, акромегалия, муковисцидоз и воспалительные заболевания кишечника. Тем не менее, снизить вероятность развития злокачественной опухоли прямой и толстой кишки возможно.

"Во-первых, нужно поддерживать здоровый вес, так как ожирение повышает риск рака кишечника. Также вероятность этой опухоли выше у людей с диабетом", — уточнила специалист.

К развитию заболевания также приводят употребление алкоголя, курение и неправильное питание. В частности, рекомендуется исключить из рациона колбасы, бекон, ветчину и другие виды копчёного, солёного и ферментированного мяса. Важно потреблять достаточное количество клетчатки, увеличив в рационе долю овощей, фруктов, ягод, орехов и цельнозерновых продуктов.

Кроме того, необходимо регулярно проходить обследование, начиная с 45 лет. Татьяна Головчанская добавила, что при наличии случаев колоректального рака в семье обследование следует начинать с 40 лет или на 10 лет раньше возраста, в котором заболевание было диагностировано у родственника.

Уточнения

Муковисцидо́з (кистозный фиброз) — системное наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.



Акромега́лия (от греч. ἄκρος — конечность и греч. μέγας — большой) — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз); сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.

