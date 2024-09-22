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Онколог рассказал, при каких симптомах стоит проверить уровень гемоглобина

Онколог Серяков: проблемы с памятью и внезапная усталость могут указывать на анемию
1:15
Здоровье

Гематолог и онколог Александр Серяков отметил, что при внезапном чувстве усталости и проблемах с памятью необходимо проверить уровень гемоглобина.

Онколог Серяков: проблемы с памятью и внезапная усталость могут указывать на анемию
Фото: Openverse by Jonas B, CC BY 2.0

Эксперт также обратил внимание на то, что страдающие анемией часто испытывают затруднения при выполнении даже лёгких физических упражнений или подъёме по лестнице.

К другим симптомам анемии относятся сонливость, мушки перед глазами, шум в ушах, головокружение при вставании и частые головные боли. Гипоксия (недостаток кислорода) может привести к ухудшению работы мозга, а в тяжёлых случаях — к обморокам.

Однако существуют и слабовыраженные формы анемии, которые зачастую выявляются случайно во время лабораторных исследований.

Также Серяков в разговоре со "Спорт-Экспрессом" отметил, что если внешний вид начинает ухудшаться без видимых причин, например, кожа становится бледной и сухой, появляется зуд и трещины в уголках рта, волосы начинают выпадать и расти медленнее, а ногти расслаиваться и менять форму, это может быть связано с нехваткой железа. Также могут возникать беспричинные синяки на теле, добавил эксперт.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.
 

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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