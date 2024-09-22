Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать ошибок после увеличения губ: советы эксперта
Почему выгодно оформлять ипотеку на 30 лет
Онколог Серяков: проблемы с памятью и внезапная усталость могут указывать на анемию
"Мармакс": спрос на обновлённую IT-ипотеку вырос в России на 50%
Впервые в истории британца Энтони Джошуа нокаутировали
Осенняя подготовка лилий: как правильно удобрять почву
Как правильно сушить мокрую обувь
Туристка потратила 200 тысяч на отдых в Сочи и осталась недовольна
Готовим вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками

Нутрициолог объяснила, откуда возникает ожирение у детей

Нутрициолог Стасюк: недостаток движения и неправильный рацион могут привести к ожирению у детей
1:19
Здоровье

Эксперт-нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о причинах ожирения у детей и методах борьбы с ним.

Нутрициолог Стасюк: недостаток движения и неправильный рацион могут привести к ожирению у детей
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, CC BY 2.0

Стасюк отметила, что наиболее распространённой формой детского ожирения является идиопатическая форма. Она может быть вызвана неправильным питанием с высоким содержанием углеводов, жиров и сахара и низким процентом свежих овощей и фруктов в рационе.

"Привести к ожирению у ребенка может малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Если родственники страдают избыточной массой тела, это увеличивает риск развития недуга и у детей. Однако в ситуации с идиопатическим ожирением причина, скорее, кроется в пищевых привычках семьи", — объяснила нутрициолог в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Психологические факторы, такие как стресс, депрессия и эмоциональное переедание, также могут привести к ожирению у детей. Эндокринные заболевания, включая нарушения работы щитовидной железы и инсулинорезистентность, могут вызвать набор веса.

Для диагностики ожирения у ребёнка и определения его причин необходимо обратиться к педиатру. Самолечение может быть опасным для растущего организма.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Последние материалы
Онколог Серяков: проблемы с памятью и внезапная усталость могут указывать на анемию
"Мармакс": спрос на обновлённую IT-ипотеку вырос в России на 50%
Впервые в истории британца Энтони Джошуа нокаутировали
Осенняя подготовка лилий: как правильно удобрять почву
Как правильно сушить мокрую обувь
Туристка потратила 200 тысяч на отдых в Сочи и осталась недовольна
Готовим вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками
ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя
На перепродаже жилья в России можно заработать до 10 миллионов рублей
Константин Генич сделал прогноз на матч "Ростов" против "Динамо" Махачкала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.