Нутрициолог объяснила, откуда возникает ожирение у детей

Нутрициолог Стасюк: недостаток движения и неправильный рацион могут привести к ожирению у детей

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт-нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о причинах ожирения у детей и методах борьбы с ним.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, CC BY 2.0

Стасюк отметила, что наиболее распространённой формой детского ожирения является идиопатическая форма. Она может быть вызвана неправильным питанием с высоким содержанием углеводов, жиров и сахара и низким процентом свежих овощей и фруктов в рационе.

"Привести к ожирению у ребенка может малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Если родственники страдают избыточной массой тела, это увеличивает риск развития недуга и у детей. Однако в ситуации с идиопатическим ожирением причина, скорее, кроется в пищевых привычках семьи", — объяснила нутрициолог в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Психологические факторы, такие как стресс, депрессия и эмоциональное переедание, также могут привести к ожирению у детей. Эндокринные заболевания, включая нарушения работы щитовидной железы и инсулинорезистентность, могут вызвать набор веса.

Для диагностики ожирения у ребёнка и определения его причин необходимо обратиться к педиатру. Самолечение может быть опасным для растущего организма.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



