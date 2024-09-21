Гинеколог раскрыл способ минимизировать риск рака гениталий

Акушер-гинеколог: вакцина против ВПЧ защитит от онкологии гениталий

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) предотвращает развитие рака гениталий и шейки матки как у мужчин, так и у женщин. Оптимальным считается проведение прививки до начала половой жизни, но она остаётся эффективной и в более старшем возрасте. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Александра Чатаева, сообщает Газета.Ru.

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"Существует более 200 видов вирусов папилломы человека. Они передаются половым путём, причём 6, 11, 16 и 18-е типы приводят к развитию рака. Существует вакцина против ВПЧ, она защищает от большинства случаев рака шейки матки. Также её связывают со снижением риска опухолей влагалища, вульвы, полового члена и ануса, рта, горла и других органов", — пояснила специалист.

Согласно её словам, вакцинацию следует начинать с девяти лет как у мальчиков, так и у девочек. Детям рекомендуется введение двух доз вакцины с промежутком в 6-12 месяцев. В возрасте от 15 до 26 лет курс вакцинации включает три дозы. Однако, как подчеркнула врач, ни одна вакцина не способна излечить уже имеющуюся инфекцию ВПЧ. Поэтому также важно проводить регулярный скрининг шейки матки, включающий жидкостную цитологию и анализ на ВПЧ.