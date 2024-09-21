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Названы ‎половые признаки болезни Паркинсона

Врач-невролог: эректильная дисфункция может указывать на болезнь Паркинсона
1:40
Здоровье

Болезнь Паркинсона чаще всего развивается у людей старше 60 лет и сопровождается тремором рук, мышечной скованностью и замедленностью движений. Однако существуют и другие симптомы, которые могут помочь выявить болезнь на ранних этапах. Об этом рассказала невролог, сомнолог и паркинсолог Анна Яковлева, сообщает Газета.Ru.

Врач-невролог: эректильная дисфункция может указывать на болезнь Паркинсона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отметила специалист, за 5-10 лет до появления двигательных нарушений могут возникнуть менее очевидные признаки заболевания. Например, это может быть размахивание руками во время сна, запоры или эректильная дисфункция.

"Тяжёлая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание", — предостерегла специалист.

Иногда ранней стадии болезни Паркинсона предшествует потеря обоняния. Это связано с гибелью клеток в обонятельных луковицах — специфических участках мозга. Хотя данный симптом чаще ассоциируют с ОРВИ или коронавирусом, он может указывать и на более серьёзные проблемы.

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Выраженная дневная сонливость и внезапные эпизоды засыпания также могут свидетельствовать о болезни Паркинсона, добавила врач. Пониженное артериальное давление или его резкие колебания при вставании также могут быть признаками этого заболевания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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