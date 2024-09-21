Названы ‎половые признаки болезни Паркинсона

Врач-невролог: эректильная дисфункция может указывать на болезнь Паркинсона

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Паркинсона чаще всего развивается у людей старше 60 лет и сопровождается тремором рук, мышечной скованностью и замедленностью движений. Однако существуют и другие симптомы, которые могут помочь выявить болезнь на ранних этапах. Об этом рассказала невролог, сомнолог и паркинсолог Анна Яковлева, сообщает Газета.Ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отметила специалист, за 5-10 лет до появления двигательных нарушений могут возникнуть менее очевидные признаки заболевания. Например, это может быть размахивание руками во время сна, запоры или эректильная дисфункция.

"Тяжёлая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание", — предостерегла специалист.

Иногда ранней стадии болезни Паркинсона предшествует потеря обоняния. Это связано с гибелью клеток в обонятельных луковицах — специфических участках мозга. Хотя данный симптом чаще ассоциируют с ОРВИ или коронавирусом, он может указывать и на более серьёзные проблемы.

Ученые выяснили, какая приправа способствует омоложению мозга.

Выраженная дневная сонливость и внезапные эпизоды засыпания также могут свидетельствовать о болезни Паркинсона, добавила врач. Пониженное артериальное давление или его резкие колебания при вставании также могут быть признаками этого заболевания.