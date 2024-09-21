Врач раскрыла способ сохранения красивых зубов до старости при плохой генетике

Врач-генетик призвала не винить генетику в потере зубов

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье зубов зависит не только от наследственности, но и от тщательного ухода и регулярного посещения стоматолога. Как отмечает врач-генетик Вероника Попова из центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, даже отличные по наследству зубы могут со временем ухудшиться без должного внимания, как сообщает Газета.Ru.

Наследственность играет важную роль в таких особенностях, как неровное расположение зубов, скученность и даже риск рака ротовой полости. Кроме того, дети могут унаследовать от родителей отсутствие некоторых постоянных зубов или особенности их прорезывания.

"Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры", — пояснила специалист.

Чтобы сохранить зубы здоровыми на протяжении всей жизни, необходимо регулярно посещать стоматолога, чтобы выявлять слабые места и начинать своевременное лечение. Ежедневная чистка зубов с использованием не только щетки, но и нити, также является ключевым фактором. Вредные привычки и неправильное питание также оказывают негативное влияние на здоровье полости рта.