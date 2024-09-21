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Врач назвал способы избавиться от вдовьего горба

Врач: избавиться от вдовьего горба на шее поможет йога
1:16
Здоровье

Выступание в области соединения шеи и спины, известное как "вдовий горб" или холка, не только эстетическая проблема, но и источник неприятных ощущений. Невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин рассказал о четырёх способах избавления от него, включая хирургическое вмешательство, как сообщает Газета.Ru.

Врач: избавиться от вдовьего горба на шее поможет йога
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

"Холка является результатом спазмирования мышц под ключицами и опущенных плеч. К этому приводят слабость мышц спины и шеи, которые не могут справиться с нагрузкой от опущенных плеч, переутомление шейных мышц, возникающее из-за длительного нахождения в неестественных позах, например, при сидении за компьютерным столом, избыточный вес", — пояснил специалист.

По словам специалиста, устранение "вдовьего горба" требует решения проблемы мышечного дисбаланса в области шеи и спины — напряжения одних мышц и слабости других. Андрей Галкин отметил, что запущенные случаи заболевания требуют оперативного вмешательства. На ранних же стадиях восстановить эластичность и расслабить мышцы можно с помощью регулярного массажа, йоги и специальных упражнений, подобранных врачом.

Уточнения

Спазм (от др.-греч. σπασμός [спасмóс] — «стяжение, судорога»; через фр. spasme м. из лат. spasmus от др.-греч. σπάω «дергаю, тяну; стягиваю судорогой») — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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