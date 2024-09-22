Варка и тушение: залог здорового питания

Иммунолог советует избегать жареных блюд

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, приготовленные варкой или тушением, значительно полезнее жареных, подчеркнул иммунолог Н. Крючков. В любое время года следует отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием белков и клетчатки, прежде всего овощам и фруктам. Специалист также отметил важность употребления мяса, особенно говядины, курицы, бобовых и рыбы.

По словам эксперта, морепродукты, такие как водоросли и моллюски, также очень полезны, но найти качественные продукты по доступной цене может быть сложно. Рекомендуется готовить блюда, тушить или варить их, а в некоторых случаях — употреблять в сыром виде, добавил Крючков.

Напомним, ранее эндокринолог Д. Иксанова советовала о продуктах, способствующих избавлению от изжоги. Врач отметила, что важно питаться 4 раза в день, пить не менее 1,5 литра жидкости и избегать еды за 3 часа до сна. Кроме того, стоит спать с приподнятой головой и избегать курения и спиртных напитков.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. В ГОСТ Р 50647-94 указано, что тушение — это припускание продуктов с добавлением пряностей и приправ или соуса. Перед тушением продукты можно обжаривать, такой процесс называется брезированием.





Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ. Слово «говядина» образовано от утраченного ныне древнерусского «говѧдо», означавшего «крупный рогатый скот».

