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Почему маленькие томаты лучше крупных: мнение биолога

Как размер томатов влияет на их питательную ценность
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Здоровье

Елена Баранова, биолог, в эфире программы "О самом главном" поделилась двумя основными правилами выбора томатов.

Как размер томатов влияет на их питательную ценность
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Она отметила, что при выборе овощей важно учитывать их размер. Мелкие помидоры содержат больше сахара и питательных веществ по сравнению с крупными.

Кроме того, если вы цените аромат томатов, выбирайте плоды, выращенные на открытом грунте, а не в теплице. Запах помидоров формируется благодаря веществам, вырабатываемым на листьях в ответ на стрессовые факторы, такие как перепады температуры и яркое солнце. Поэтому томаты, выращенные в идеальных условиях и не испытывающие стресс, скорее всего, не будут иметь ярко выраженного аромата, заключила Баранова.

Ранее диетолог Галина Волкова предупредила, что помидоры не рекомендованы людям с подагрой и обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
 

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение её выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Наряду с артритом, одним из основных клинических проявлений является поражение почек. Чаще подагра встречается у мужчин, но в последнее время всё больше распространяется и среди женщин. С возрастом заболеваемость увеличивается. Для лечения используются препараты, воздействующие на патогенетический механизм заболевания, а также препараты для симптоматического лечения.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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