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Как еда влияет на мозг: секреты серотонина

Как проглатывание пищи активирует нейроны
1:44
Здоровье

Исследовательская команда из Университета Бонн в Германии и Кэмбриджского университета в Великобритании обнаружила интересную связь между кишечником и мозгом. Как оказалось, потребление питательной пищи приводит к выделению серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Как проглатывание пищи активирует нейроны
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В своей работе, опубликованной в журнале Current Biology, учёные стремились глубже понять, как пищевод и мозг взаимодействуют во время еды. Они сосредоточились на том, как эти два органа сообщаются при проглатывании пищи, выясняя, какие нейроны участвуют в этом процессе и как они активируются.

Вместо того чтобы исследовать миллиарды нейронов человеческого мозга, исследователи выбрали личинку фруктовой дрозофилы с её 10-15 тысячами нейронов. Личинку разрезали на тончайшие кусочки и просканировали с помощью электронного микроскопа. На основе полученных данных была воссоздана нейронная сеть, и учёные определили место соединения нервной системы пищеварительного тракта с мозгом.

В пищеводе личинки был найден рецептор растяжения, который непосредственно связан с группой шести нейронов в мозге, отвечающих за выработку серотонина. Эти нейроны способны определять, усваивается ли еда, и оценивать её качество. Серотонин вырабатывается только тогда, когда пища является питательной, что побуждает личинку продолжать есть.

Учёные отмечают, что если подобная связь существует у людей, она может сыграть важную роль в лечении расстройств питания, таких как анорексия и переедание.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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