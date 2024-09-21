Кофе как защитник сердца и метаболизма

Умеренное употребление кофеина снижает риск диабета

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Умеренное употребление кофеина может существенно уменьшить вероятность развития кардиометаболических заболеваний.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Шведские и китайские учёные провели исследование, в ходе которого проанализировали данные более 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет, не страдающих кардиометаболическими заболеваниями на момент сбора информации из репозитория UK Biobank.

Выяснили, что люди, которые употребляют от 200 до 300 мг кофеина в день (примерно три чашки кофе), реже сталкиваются с такими проблемами, как сахарный диабет II типа, инсульт и ишемическая болезнь сердца. Кардиометаболическими заболеваниями считались случаи, когда наблюдались как минимум два из указанных состояний.

Результаты моделирования с учётом различных факторов подтвердили, что употребление напитков с кофеином действительно снижает риск развития кардиометаболических заболеваний, сообщает Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Эксперты отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выявить метаболические биомаркеры, связанные с потреблением кофеина и риском возникновения кардиометаболических заболеваний.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.



