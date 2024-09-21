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О вкусностях осени: не всё так безобидно

Опасные последствия печёных яблок и булочек с корицей
1:02
Здоровье

Популярные осенние угощения, такие как глинтвейн, тыквенный латте, булочки с корицей и печёные яблоки, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья:

Опасные последствия печёных яблок и булочек с корицей
Фото: flickr.com by Mike McCune, CC BY 2.0
  • Глинтвейн не только вызывает ожирение и диабет, но и может привести к расширению сосудов. Это состояние, в свою очередь, снижает артериальное давление и может вызвать обмороки.
  • Что касается печёных яблок, их лучше избегать из-за высокой калорийности и способности повышать кислотность желудка, что чревато язвой и гастритом.
  • Булочки с корицей содержат быстрые углеводы и трансжиры, способствующие образованию атеросклеротических бляшек. Это может привести к инфарктам, инсультам и тромбозам мезентериальных артерий, объясняет врач.
  • Тыквенный латте, богатый сахаром, также опасен для диабетиков. К тому же, в его состав часто входят ароматизаторы, которые содержат сорбат калия, вредящий полезной микрофлоре кишечника.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
 

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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