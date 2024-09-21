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Сливы и чернослив: что выбрать для здоровья

Сравнение полезных свойств слив и чернослива
0:59
Здоровье

Некоторые люди избегают слив, но при этом с удовольствием наслаждаются черносливом. Другие же предпочитают только свежие плоды. В чём же заключается большее благо для здоровья — в сливе или черносливе?

Сравнение полезных свойств слив и чернослива
Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

По мнению экспертов, чернослив способствует увеличению уровня йода в организме, снижению холестерина, нормализации глюкозы в крови, борьбе с воспалениями и укреплению костей.

Свежие сливы, в свою очередь, рекомендуются тем, кто страдает от проблем с пищеварением, особенно от запоров. Эти фрукты положительно влияют на иммунную систему, укрепляют кости и улучшают работу печени. Регулярное употребление слив также помогает уменьшить риск анемии и атеросклероза.

Однако специалисты советуют быть осторожными с черносливом тем, кто следит за своим весом, так как в нём больше калорий, углеводов и клетчатки, чем в свежих плодах.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской. Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.
 

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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