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Реабилитолог рассказал, кому противопоказан массаж

Реабилитолог Решетников: массаж противопоказан при температуре и острых воспалениях
0:55
Здоровье

Массажист и реабилитолог Сергей Решетников рассказал о том, что массаж имеет ряд противопоказаний.

Реабилитолог Решетников: массаж противопоказан при температуре и острых воспалениях
Фото: openverse.org by gaelx, CC BY-SA 2.0

Специалист отметил, что массаж не следует делать при острых воспалительных процессах, так как это может привести к осложнениям. Также эксперт подчеркнул, что массаж не рекомендуется при повышенной температуре тела.

Решетников обратил внимание на то, что кожные заболевания и повреждения являются противопоказаниями к массажу. Людям со склонностью к кровотечениям и варикозному расширению вен специалист советует быть осторожными, так как мануальные техники могут усугубить эти проблемы, заметил реабилитолог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Кроме того, Решетников заявил, что беременным женщинам и девушкам во время менструации следует проконсультироваться с врачом перед проведением массажа.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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