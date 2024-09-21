Реабилитолог рассказал, кому противопоказан массаж

Реабилитолог Решетников: массаж противопоказан при температуре и острых воспалениях

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Массажист и реабилитолог Сергей Решетников рассказал о том, что массаж имеет ряд противопоказаний.

Фото: openverse.org by gaelx, CC BY-SA 2.0

Специалист отметил, что массаж не следует делать при острых воспалительных процессах, так как это может привести к осложнениям. Также эксперт подчеркнул, что массаж не рекомендуется при повышенной температуре тела.

Решетников обратил внимание на то, что кожные заболевания и повреждения являются противопоказаниями к массажу. Людям со склонностью к кровотечениям и варикозному расширению вен специалист советует быть осторожными, так как мануальные техники могут усугубить эти проблемы, заметил реабилитолог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Кроме того, Решетников заявил, что беременным женщинам и девушкам во время менструации следует проконсультироваться с врачом перед проведением массажа.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.



Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).



