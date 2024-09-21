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Учёные выявили связь между курением вейпов и способностью к обучению

Newswise: вейпы и электронные сигареты ухудшают память и способность к обучению
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Здоровье

Исследователи изучили влияние вейпинга на здоровье и обнаружили, что использование электронных сигарет и вейпов негативно сказывается на когнитивных функциях, таких как обучаемость, память, решение проблем и критическое мышление.

Newswise: вейпы и электронные сигареты ухудшают память и способность к обучению
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, CC BY-SA 4.0

В исследовании, о котором сообщает издание Newswise, участвовали 405 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет.

Результаты тестирования показали, что студенты, которые использовали вейпы, продемонстрировали самые низкие результаты.

Учёные пришли к выводу, что курение вейпов приводит к уменьшению объёма мозга и сужению кровеносных сосудов, что ухудшает кровоснабжение и доступ кислорода к мозгу. Никотин также может вызывать нейротоксичность, которая повреждает клетки мозга.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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