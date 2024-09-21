Учёные выявили связь между курением вейпов и способностью к обучению

Исследователи изучили влияние вейпинга на здоровье и обнаружили, что использование электронных сигарет и вейпов негативно сказывается на когнитивных функциях, таких как обучаемость, память, решение проблем и критическое мышление.
В исследовании, о котором сообщает издание Newswise, участвовали 405 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет.
Результаты тестирования показали, что студенты, которые использовали вейпы, продемонстрировали самые низкие результаты.
Учёные пришли к выводу, что курение вейпов приводит к уменьшению объёма мозга и сужению кровеносных сосудов, что ухудшает кровоснабжение и доступ кислорода к мозгу. Никотин также может вызывать нейротоксичность, которая повреждает клетки мозга.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.
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