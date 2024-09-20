Диетолог раскрыла, как осенью сохранять тепло и энергию в организме

Диетолог: осенью нужно питаться калорийной пищей

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью организму требуется более калорийная и питательная пища по сравнению с летом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог клиники АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По её словам, необходимо изменить рацион для поддержания тепла и энергии.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Включение в рацион сезонных продуктов, таких как тыква, картофель, свекла и капуста, поможет обеспечить необходимое количество витаминов и минералов. Осенью также стоит обратить внимание на блюда, которые согревают и питают, например, супы, рагу и запеканки", — порекомендовала специалист.

Врач подчеркнула, что важно пить достаточное количество воды и горячих напитков, таких как чай и различные настои.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

