Диетолог раскрыла, как осенью сохранять тепло и энергию в организме

Осенью организму требуется более калорийная и питательная пища по сравнению с летом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог клиники АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По её словам, необходимо изменить рацион для поддержания тепла и энергии.
"Включение в рацион сезонных продуктов, таких как тыква, картофель, свекла и капуста, поможет обеспечить необходимое количество витаминов и минералов. Осенью также стоит обратить внимание на блюда, которые согревают и питают, например, супы, рагу и запеканки", — порекомендовала специалист.
Врач подчеркнула, что важно пить достаточное количество воды и горячих напитков, таких как чай и различные настои.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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