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Учёные раскрыли вид рака, риск которого возрастает при избыточном весе

JAMA: избыточный вес увеличивает риск возникновения рака повторно
1:48
Здоровье

Исследование учёных Американского онкологического общества в Атланте, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития второго первичного рака.

JAMA: избыточный вес увеличивает риск возникновения рака повторно
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

В исследовании приняли участие 26 894 человека, у которых в период с 1992 по 2015 год был диагностирован первый первичный неметастатический рак. Средний возраст участников на момент постановки диагноза составлял 72,2 года.

На момент выявления первого рака 42,8% участников имели избыточный вес, а 17,2% страдали ожирением. В ходе 7,9-летнего периода наблюдения у 13,9% успешно прошедших лечение пациентов рак развился повторно. При этом в 33,2% случаев вторичные опухоли были связаны с ожирением.

Важно отметить, что второй первичный рак отличается от метастазирования и рецидива. Метастазирование — это процесс распространения раковых клеток по организму с образованием новых опухолевых очагов. Рецидив — это повторное появление той же самой злокачественной опухоли после лечения. Второй первичный рак возникает в других органах и тканях, не затронутых первоначальным заболеванием.

Учёные установили, что риск развития любого второго первичного рака повышен у людей с избыточным весом и ожирением. Более того, вероятность онкологических заболеваний возрастает пропорционально увеличению массы тела.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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